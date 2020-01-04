Использование телефона на уроке: мнение детей и учителей

Образовательные программы в школах и университетах устарели для современного поколения. Не секрет, что украинское образование находится в глубоком кризисе. В школах система образования и подготовка учителей требует обновления, о котором власть говорит уже не первый год.

Использование гаджетов во время учебного процесса

Остап Шевченко: Должна быть коммуникация и понимание между учителями и учениками. Бывает такое, что есть разные взгляды на одну ситуацию и потом возникают конфликты часто. Потом трудно наладить отношения. Если это все же происходит, то могут вырасти умные дети.

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Есть учителя разных возрастных категорий. Младшим – легче разговаривать с детьми, у старших – совсем другие взгляды. Они могут считать, что сидеть в телефоне на уроке и пользоваться интернетом – это ужасно. Иногда нужно использовать гаджет, чтобы найти нужную информацию.



Остап Шевченко

Есть учителя, которые к этому относятся нормально. А есть которые против этого и собирают их, например, в корзины и отдают только на перерыве.

За рубежом есть школы в которых работает правило, что дети перед уроком сдают все гаджеты в специальный бокс. И это действительно улучшает учебный процесс, потому что информацию можно найти не только в телефоне. В Украине обязательным такое правило не является.

Олег Слушный: Много учебных заведений практикует такую коробочку, чтобы у детей было куда складывать гаджеты и они не мешали. Однако есть часть людей, которые считают, что не надо запрещать, а показать, как смартфон использовать в разумных целях. И именно этим улучшить качество урока, потому что ускоряется получение информации и происходит коммуникация между детьми. Тогда очень удобно выполнять групповую работу.

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Кроме того, сразу быть в тренде. Для детей важно, когда учитель с ними на одной волне. Я, как учитель математики и информатики, трудно представляю современный урок без гаджетов. Понятно, что дозировано.



Олег Слушный

Я предпочитаю методики, которые позволяют установить эмоциональную связь с детьми, посмотреть с каким настроением они пришли, после какого урока. Это все будет влиять на ход урока и подбор методик, которые позволят достичь результата. Именно мобильные телефоны позволяют это обнаружить быстро, интерактивно, не отнимая много времени.

Мария Богуслав: Одна из проблем, почему не у всех происходит так, как рассказывает Олег. Проблема в том, что у нас есть разрыв возрастной и ментальный между поколением учителей, которым уже за 50 лет, и молодежью, которая выросла с гаджетами.

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По исследованиям, поколение Z может воспринимать одновременно 5-7 каналов информации. С одной стороны, это хорошо. А с другой, они не так глубоко воспринимают информацию. Ученые бы вероятно сказали, что это неправильно. Но это жизнь и они такими будут дальше.



Мария Богуслав

Методика поиска информации только ускоряется. Как на уроке, так и в жизни, они смогут быстро найти информацию с помощью гаджета. А не забирать и говорить, чтобы искали в учебниках. Все равно найдут, но потратят на это больше времени.

Система образования и подготовки учителей приучила ребенка учить формулу и зазубривать информацию. А сейчас жизнь требует не запоминания, а умения быстро находить то, что надо.

Навыки для современного учителя

Олег Слушный: По моему мнению, современный учитель должен владеть навыками четырех "К": креативность, колоборация, коммуникация и критическое мышление. Согласно этим навыкам, учитель должен быть примером и учить этому.

Если я владею данной технологией, то сам смогу кого-то научить. Учитель организует свои занятия с использованием этих навыков и развивает детей. Поэтому обязательны эти навыки необходимые учителям и ученикам.

"Образовательные войны" – это совместный проект 24 канала и Ассоциации инновационной и цифровой образования в рамках социального проекта "Образовательный хаб – территория новых возможностей для каждого".

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