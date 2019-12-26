Влада на Черкащині планує закрити школу: що може врятувати навчальний заклад

У селі Погибляк Черкаської області місцева влада хоче закрити школу через низьку наповненість класів. Наразі в навчальному закладі здобувають освіту лише 47 дітей. Учнів 5-9 класів планують перевести до опорних шкіл. Батьки, вчителі та учні обурені таким чиновницьким рішенням, адже дітям доведеться долати кілометри до сусідніх сіл.

Раніше з ініціативи ОТГ розформували старші класи. Тепер учні 10-11 класів навчаються в сусідній Бужанській опорній школі.

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Вчителі й батьки занепокоєні таким рішенням. За словами вчительки Марії Гулі, зміна місця навчання негативно відзначиться на учнях, адже дітям зазвичай складно адаптуватися до нового учнівського та педагогічного колективу.

Самі учні також незадоволені перспективою зміни школи. Один із учнів розповів, що до інших навчальних закладів буде далеко добиратися, тож доведеться дуже рано прокидатися і пізно повертатися.



Середні класи місцевої школи перебувають під загрозою розформування

Директорка школи Галина Рубан пояснила, що до кінця 2019 року Бужанська обласна територіальна громада ще виділяє фінансування на школу, натомість невідомо, як складеться ситуація в наступному році.

Ми знаємо, що буде, коли школу закриють, її просто розберуть на шматки і все,

– відзначила директорка школи.

Голова ОТГ Валентина Стадник відзначила, що кошти на утримання школи закладені в бюджеті, тому все залежить від наповненості класів.

Згідно з чинним законодавством має бути не менше 5 осіб у молодшій ланці, а також не менше 15 – у середній ланці,

– прокоментувала Валентин Стадник.

Тобто, лише заповнені класи можуть врятувати навчальний заклад від закриття. В Україні школи переважно закривають через їхню малокомплектність. Учнів таких закладів освіти переводять до опорних шкіл, які розташовані в сусідніх населених пунктах.