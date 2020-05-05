Всеукраїнський конкурс для вчителів Teacher Innovation cup почав прийом заявок

В Україні стартувала подача заявок на всеукраїнський конкурс Teacher Innovation cup, який створений для підтримки вчителів інноваторів, які кожного дня змінюють освіту. Це шанс для кожного отримати визнання та фінансову підтримку.

Що необхідно для участі

До 16 червня пройти реєстрацію на сайті конкурсу та відправити кейс, який детально описує діяльність вчителя та його інноваційні методи в навчанні дітей.

Хто можете подати свої кейси

Будь-який вчитель, який застосовує інноваційні освітні практики, створює інноваційні підходи до проведення своїх занять, використовує сучасні технології, змінює систему освіти у своїй школі.

Призовий фонд – 150 000 грн, переможці отримують грошові подарунки та сертифікати на навчання, а також подарунки від партнерів. Оголошення переможців відбудеться 20 липня у Києві.

Чемпіонат запроваджений Комп'ютерною Академією ШАГ для підтримки вчителів зі всієї України, а також для надання їм можливості обмінюватися ідеями, знаходити однодумців та змінювати світ разом.

Детальна інформація та подача заявок за посиланням.