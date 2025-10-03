Як перекладається на українську слово "ісключєніє", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Дивіться також Більше не кажіть "толстовка": одна з версій походження цього слова вас приголомшить

Як перекладається слово "исключєние" на українську?

Типовою є ситуація, коли в одній мові слово багатозначне, а при перекладі на іншу – має кілька різних слів, які варто підбирати залежно від контексту.

Деколи може здаватися, що деякі слова навіть неможливо перекласти, бо відповідників не існує. Часто подібні міркування можемо чути щодо росіянізмів, які залишилися в українській мові. Пояснення просте – українські відповідники геть не схожі за звучанням до російського слова, що ще раз свідчить про самобутність нашої мови.

Така ситуація зі словом "исключение". Воно має відповідник в українській мові, який звучить по-іншому. В російській мові це слово багатозначне та означає:

те, що не підпадає під загальне правило. усунення, вилучення. виняткова ситуація, яка порушує нормальний хід виконання.

Втім, при перекладі на українську, для позначення цих ситуацій ми використовуємо різні слова. Найближчий за значенням відповідник – виняток, який ми використовуємо до першого значення.

Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на свого шкіпера (Микола Трублаїні).

Що таке "виняток"?

Слово означає відхилення від звичайного, від загального правила, як пояснює Словник.UA

Однак, для інших ситуації, краще вживати слова – виключення чи вилучення.

Зауважте, що для кожного слова є своя ситуація:

"Виняток" – найчастіше вживаний у розмовній та освітній мові.

– найчастіше вживаний у розмовній та освітній мові. "Виключення" – більше формальне, юридичне або технічне.

– більше формальне, юридичне або технічне. "Вилучення" – коли йдеться про фізичне або адміністративне усунення.

Саме "виключення" слід казати коли мова іде про усування чи припинення дії – виключили з університету, виключили зі спілки.

Коли "виняток" а коли "виключення" / ukr-mova.in.ua

Кожне зі слів має свій контекст і звучить звично у реченнях. Ці слова не взаємозамінні тому сплутати їх складно.

Ще одним важливим моментом і типовою граматичною помилкою, якої припускаються українці, є написання слова з літерою "й" – виЙняток. Тому запам'ятайте, "й" тут зайва, лише – ВИНЯТОК!

Говоріть українською!