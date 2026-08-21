Детальніше про це 24 Каналу повідомили автори ініціативи.

Чому це важливо?

Дитина гортає стрічку в телефоні й сміється з чужого фото у чаті класу. Підліток отримує повідомлення від "друга", який просить нікому не показувати їхнє листування.

Хтось після сварки чує: "Ти все перебільшуєш, такого не було!". Жодна з цих ситуацій не виглядає як небезпека. Саме тому їх так важко розпізнати вчасно.

Проблема, яка зростає

Торік Нацполіція зафіксувала 285 випадків булінгу в закладах освіти – на 8% більше, ніж роком раніше. Більшість протоколів складають саме на дітей та підлітків, а не на дорослих.

Утім, офіційна статистика не завжди відображає реальний масштаб проблеми, а звернень від батьків та учасників освітнього процесу значно більше, ніж справ, які доходять до поліції чи суду.

Ще тривожніша ситуація із сексуальною експлуатацією дітей онлайн. Згідно із всеукраїнським дослідженням 2024 року, ситуації з ризиком сексуального насильства траплялись з кожною третьою дитиною: їм регулярно пропонують поділитись інтимними фотографіями, а також надсилають повідомлення з сексуальним підтекстом, еротичні фото або відео.

64% хлопців і 55% дівчат не розповіли про це нікому. Саме ці цифри, за словами авторів проєкту, і стали основною причиною зробити серію відео.

Адже інформованість не працює, якщо дитина боїться чи не знає, як про це сказати.

Про що ці відео?

Кожен із 7 роликів побудований не як перелік правил, а як історія – щоб підліток упізнав себе чи знайому ситуацію, а не почув чергове "будь обережним в інтернеті".

Теми серії:

Простий підробіток, що виявляється пасткою – як легка пропозиція заробити невеликі гроші за просте завдання поступово перетворюється на шантаж і небезпечні доручення.

Булінг, замаскований під жарт – чим цькування відрізняється від звичайного конфлікту і чому наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж здається.

Інакшість, за яку цькують – історія про підлітків, які стали мішенню просто через те, що відрізнялись від інших.

Межа між конфліктом і жорстоким поводженням – які форми може набувати системне цькування, зокрема онлайн.

Грумінг: коли турбота стає пасткою – як поступово, крок за кроком, будується маніпулятивна довіра, що завершується шантажем.

Цифрова гігієна на реальних прикладах – 3 історії про типові помилки з паролями, автентифікацією і піратським софтом, які роблять підлітків легкою мішенню.

Газлайтинг – як розпізнати маніпуляцію, через яку людина починає сумніватися у власних відчуттях і спогадах.

Сценарії всіх відео перевіряли психологи, аби було безпечно подано матеріал для підлітків, що вже могли пережити щось подібне.

Серію створила Finn Church Aid Ukraine у межах проєкту "Цифровий щит України", спільно з Управлінням ювенальної превенції Національної поліції України, що опікуються захистом дітей.

Де дивитися відео?

Усі 7 відео вже доступні безкоштовно на YouTube-каналі FCA.

Їх можна використовувати на уроках, у розмові з дитиною вдома чи просто переглянути самостійно – щоб знати, як виглядають ці ситуації, ще до того, як вони трапляться з кимось поруч.