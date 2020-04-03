Як говорити з дітьми про коронавірус: допомагає Гарвардська медична школа
Гарвардська медична школа підготувала серію інфографік про те, як доступно пояснити дітям важливість самоізоляції, миття рук та що таке коронавірус. Інфографіки орієнтовані на різні групи школярів.
Про пояснювальні матеріали щодо COVID-19 пише офіційний сайт Гарвардської медичної школи.
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Інфографіки зручно друкувати та розповсюджувати.
Інформація для найменших учнів школи
Інформація для дітей у віці від 6 до 12 років / Інфографіка: Гарвардська медична школа
Інформація для старших школярів
Тут інформація для дітей 13-18 років / інфографіка: Гарвардська медична школа
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Що відомо про Гарвардську медичну школу
- заснована в 1782 році у місті Массачусетс (США);
- є частиною Гарвардського університету;
- в стінах університету зроблено багато та дослідів (зокрема перша успішна хіміотерапія).
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