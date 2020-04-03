Как говорить с детьми о коронавирусе: помогает Гарвардская медицинская школа

Гарвардская медицинская школа подготовила серию инфографик о том, как доступно объяснить детям важность самоизоляции, мытья рук и что такое коронавирус. Инфографики ориентированы на различные группы школьников.

Пояснительные материалы по COVID-19 пишет официальный сайт Гарвардской медицинской школы. Актуально: Звонок и обед: папа придумал крутой способ, как заставить детей учиться дома – веселое видео Инфографики удобно печатать и распространять. Информация для самых маленьких учеников школы

Информация для детей в возрасте от 6 до 12 лет / Инфографика: Гарвардская медицинская школа Информация для старших школьников

Здесь информация для детей 13-18 лет / инфографика: Гарвардская медицинская школа Читайте также: Школьники на карантине: занятия для детей на период вынужденных каникул Что известно о Гарвардской Медицинской школе основана в 1782 году в городе Массачусетс (США);

является частью Гарвардского университета;

в стенах университета сделано многое и опытов (в частности первая успешная химиотерапия).