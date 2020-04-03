Как говорить с детьми о коронавирусе: помогает Гарвардская медицинская школа
Гарвардская медицинская школа подготовила серию инфографик о том, как доступно объяснить детям важность самоизоляции, мытья рук и что такое коронавирус. Инфографики ориентированы на различные группы школьников.
Пояснительные материалы по COVID-19 пишет официальный сайт Гарвардской медицинской школы.
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Инфографики удобно печатать и распространять.
Информация для самых маленьких учеников школы
Информация для детей в возрасте от 6 до 12 лет / Инфографика: Гарвардская медицинская школа
Информация для старших школьников
Здесь информация для детей 13-18 лет / инфографика: Гарвардская медицинская школа
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Что известно о Гарвардской Медицинской школе
- основана в 1782 году в городе Массачусетс (США);
- является частью Гарвардского университета;
- в стенах университета сделано многое и опытов (в частности первая успешная химиотерапия).