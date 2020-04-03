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Как говорить с детьми о коронавирусе: помогает Гарвардская медицинская школа

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Гарвардская медицинская школа помогает доступно объяснить детям о коронавирусе / CDC

Гарвардская медицинская школа подготовила серию инфографик о том, как доступно объяснить детям важность самоизоляции, мытья рук и что такое коронавирус. Инфографики ориентированы на различные группы школьников.

Пояснительные материалы по COVID-19 пишет официальный сайт Гарвардской медицинской школы.

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Инфографики удобно печатать и распространять.

Информация для самых маленьких учеников школы


Информация для детей в возрасте от 6 до 12 лет / Инфографика: Гарвардская медицинская школа

Информация для старших школьников


Здесь информация для детей 13-18 лет / инфографика: Гарвардская медицинская школа

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Что известно о Гарвардской Медицинской школе

  • основана в 1782 году в городе Массачусетс (США);
  • является частью Гарвардского университета;
  • в стенах университета сделано многое и опытов (в частности первая успешная химиотерапия).
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Семья Воспитание Родители и дети Школьники Школа Учеба Образование в Украине
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