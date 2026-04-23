Сьогодні у День ангела, розповідаємо про ім'я Юрій, з посиланням на ресурс "Горох".

Яке походження імені Юрій?

Ім’я Юрій має давнє й цікаве коріння. Воно походить від грецького Geōrgios – "землероб", "той, хто працює на землі", "плугатар", від давньогрецьких слів – gē ("земля") та ergon ("робота").

Цікаво, що в різних мовах ім’я має свої форми: George (Георг) в англійців, Jerzy (Єжи) у поляків, Giorgio (Джорджіо) в італійців, Jorge (Хорхе) в іспанців, Georges (Жорж) у французів, Jiří (Їржі) у чехів, Jurgis (Юрґіс) у литовців. В українській культурі воно набуло звучання – Юрій.

На наших теренах з часів Київської Русі ім’я поширилося завдяки християнству та святому Георгію Переможцю, відомому як Змієборець, який став символом мужності та захисту. Саме тому Юрій у народній традиції – не лише землероб, а й воїн, охоронець і покровитель весняного пробудження.

У побуті розповсюджені різноманітні скорочені та пестливі форми імені: Юр, Юра, Юрко, Юрчик, Юр, Юрась, Юрасько, Юрасик, Юрасенько, Юрасечко, Юраш, Юрашко, Юрієчко, Юрійко, Юрцьо, Юрусь, Юрок, Юрик.

Цікаво! До форми "Юрко" є два наголоси, які популярні у різних регіонах України. У Львові ви найчастіше почуєте – Ю́рко. А словник вказує, що правильний наголос на літеру "о" – Юрко́.

А по батькові чоловіки будуть – Юрійовичі, а жінки – Юріївни. Хоча, в документах кінця ХІХ – початку ХХ століття, можна зустріти – Юркович / Юрківна.

І звичайно чимало варіантів прізвищ: Юр'єв, Юр'євський, Юрський, Юрков, Юркін, Юрушкін, Юрочкін, Юрчихін, Юрченко, Юрченков, Юрчук, Юрчуков, Юрчишин, Юрів, Юрків, Юркевич, Юровський, Юра, Юричко.

А ще паралельно існують імена Юрій та Георгій. Мовознавці та словники імен пояснюють, що при запозиченні імен з інших мов, вони зазнають трансформацій через складність вимови. І може відбуватися випадіння складних звуків та заміна на зрозуміліші, природніші, а тому від однієї основи утворюється кілька варіантів:

Георгій → Гюргі → Юрьі → Юрій;

Георгій → Єгоргій → Єгорій → Єгор.

Навіть існують випадки плутанини в документах, коли одну і ту ж людину записувати і так, і так. А кожна утворена форма стає самостійною і має уже свої варіанти пестливих чи коротких звертань – Жора, Гоша, Гога та інші.

Свій День ангела Юрії / Георгії мають кілька разів на рік, але найвідоміший "весняний" чи "теплий", який за новим календарем відзначають 23 квітня.

Яких відомих діячів з ім'ям "Юрій" знаєте?

У ХХ столітті "Юрій" було одним із найпопулярніших чоловічих імен в Україні. В радянський час, його популярність зросла завдяки космонавту Юрію Гагаріну, який став символом нової епохи.

Попри сучасну моду на нові імена, Юрій і сьогодні залишається актуальним.

Серед відомих українських діячів із ім’ям Юрій – як історичні постаті княжої доби, так і сучасні митці, науковці та політики. Це ім’я носили королі Русі, гетьмани, поети, композитори, режисери й спортсмени, які залишили слід у культурі та державотворенні України.

Юрій Львович (1252 – 1308) – король Русі, князь галицько-волинський. Один із небагатьох українських правителів, що мав титул короля.

– король Русі, князь галицько-волинський. Один із небагатьох українських правителів, що мав титул короля. Юрій Хмельницький (1629 – 1685) – син Богдана Хмельницького, гетьман України.

– син Богдана Хмельницького, гетьман України. Юрій Рибчинський (народився 1945) – поет-пісняр, автор сотень популярних українських пісень, серед яких "Червона рута".

поет-пісняр, автор сотень популярних українських пісень, серед яких "Червона рута". Юрій Іллєнко (1936 – 2010) – кінорежисер, оператор, класик українського кіно ("Білий птах з чорною ознакою").

кінорежисер, оператор, класик українського кіно ("Білий птах з чорною ознакою"). Юрій Шевельов (1908 – 2002) – мовознавець, літературознавець, історик культури, професор Гарварду та Колумбійського університету.

мовознавець, літературознавець, історик культури, професор Гарварду та Колумбійського університету. Юрій Андрухович (народився 1960) – письменник, поет, есеїст, один із засновників літературного гурту "Бу-Ба-Бу", автор романів "Рекреації", "Московіада", "Перверзія".

– письменник, поет, есеїст, один із засновників літературного гурту "Бу-Ба-Бу", автор романів "Рекреації", "Московіада", "Перверзія". Юрій Вірт (народився 1974) – український футболіст і тренер, відомий виступами за "Шахтар" та "Карпати".

– український футболіст і тренер, відомий виступами за "Шахтар" та "Карпати". Юрій Коваль (народився 1966) – футбольний тренер, працював із низкою українських клубів.

Це ім'я різноманітно відобразилося в назвах українських населених пунктів: Юрки, Юр'ївка, Юр'їв, Юринці, Юріївка, Юрківка та інші. І таке ж різноманіття назв від імені Георгій.

І це ще не усі варіанти. Маємо річку – Юрка, та пташку – юрик, яку ще називають ще стриж чи серпокрилець.

Таким чином, ім’я Юрій залишило слід не лише в культурі та літературі, а й у географії України: воно живе в назвах містечок і сіл, що зберігають пам’ять про святого покровителя та народні традиції. Це ім’я, яке звучить і як ніжне "Юрчик", і як горде "Юрій", зберігаючи в собі силу поколінь та символізм.