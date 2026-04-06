Ефективність збиття "Шахедів" має зрости, – Притула сказав, хто на це вплине

Росія щодня запускає по Україні десятки "Шахедів", тому якість їхнього перехоплення напряму впливає на безпеку тилових міст. Тут важливі не лише самі засоби збиття, а й те, як між собою взаємодіють підрозділи і хто відповідає за цю роботу.

Громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули та волонтер Сергій Притула в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав, що ефективність антишахедної роботи може зрости після змін у цьому напрямі. Він пояснив, хто зараз береться наводити лад у цій ланці та чому результат не з'явиться одразу.

Дивіться також Це посміховисько, – Притула гостро відреагував на проблему повернення українців з-за кордону

Павло Єлізаров і дронове ППО

Серед людей, які можуть вплинути на цю ділянку, Притула назвав Павла Єлізарова, який працює в команді Міноборони. Він відразу відкинув означення "громадський діяч" і наголосив, що йдеться про фахову людину, якій віддали складний напрям.

Єлізаров це не громадський діяч, це профі. Це дуже міцна людина. Це людина зі стержнем. Я дивлюся зараз, як він зайнявся реформою управління, реорганізацією роботи дронового ППО. І мабуть, це правильна історія,

– наголосив Притула.

Ця робота не буде простою, бо проблеми є і в самій побудові системи, і у взаємодії між різними родами військ та командуваннями.

Довідка: в Україні почали перебудову системи малої ППО. Володимир Зеленський разом із новим міністром оборони Михайлом Федоровим призначив заступником командувача Повітряних сил Павла Єлізарова. Раніше він очолював підрозділ Lasar's group, який у Силах оборони називають одним із найрезультативніших. Тепер Єлізаров відповідає за напрям малої ППО – мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі та інші засоби захисту неба.

Зараз у цій ланці почали розставляти нових командирів по областях і поступово вирівнювати всю антишахедну роботу, яка досі часто працювала хаотично.

Хаос у роботі антишахедного ППО

Проблема, як він пояснив, не в тому, що в України мало засобів для збиття "Шахедів". Безлад починається в момент, коли все це одночасно піднімають на одну ціль без нормальної координації. У Харкові йому показували відео, де перехоплювач уже заходить на ураження, але повз нього в той самий момент пролітає ще один засіб, збиває дрон, а далі крізь уламки летить ще один перехоплювач. З боку це виглядає ефектно, але така робота лише показує, що систему досі не зібрали в чіткий механізм.

Це класно, що в нас є спроможність і на один "Шахед" одразу з різних сторін може летіти все, що можна. Але якось треба це впорядкувати,

– наголосив Притула.

Після ураження цілі цей перехоплювач уже не посадиш, бо його доводиться підривати в повітрі, а це теж тягне наслідки. Через таку неузгодженість на одну повітряну ціль може йти забагато ресурсу, який в іншій ситуації можна було б використати точніше. Він навів і свіжий приклад із розмови з командиром підрозділу, що щільно працює по "Шахедах" у кількох областях.

Рекорд – 13 засобів на одну ціль одночасно. Це вже забагато,

– сказав він.

До слова! Оператор підрозділу BULAVA Роман з позивним "Халк" встановив рекорд у перехопленні ворожих дронів, знищивши одразу два "Шахеди" на відстані 500 кілометрів від місця запуску. Операцію провели за допомогою перехоплювача STING і системи HORNET VISION Ctrl, яка дає змогу керувати дроном на великій відстані, тримати стабільний зв'язок і точно наводити його на ціль.

Ефективність збиття "Шахедів"

Швидких змін у цьому напрямі він не очікує, бо ця система зав'язана на взаємодії різних родів військ, командувань і підрозділів, де не все працює рівно. Саме через це перебудова антишахедної роботи потребує часу, навіть якщо окремі рішення вже почали запускати. Водночас відчуття від цього процесу в нього радше позитивне, бо на горизонті вже з'являються речі, які можуть дати інший результат

Є відчуття, що ефективність антишахедної роботи виросте завдяки певним технологічним проривам,

– наголосив Притула.

Він одразу уточнив, що ці задуми не реалізуються швидко і помітний ефект з'явиться не за кілька тижнів. Реальну зміну, припустив він, можна буде оцінити вже за кілька місяців, коли стане видно, чи спрацювали нові підходи в управлінні, координації та самій побудові цієї ланки ППО.

Що відомо про український "Залізний купол"?