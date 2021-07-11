Екокатастрофа через пошуки золота: у Росії масово знищують річки – фото
Джерело:WWF
Науковці провели масштабні дослідження у Росії. Вони виявили, що у сибірській частині країни через видобуток золота забруднили 1 474 кілометри річок.
Золотошукачі руйнують тисячі кілометрів річок
Дослідження проводили в період з травня до червня 2021 року. Експерти проаналізували фотографії територій Красноярського краю, Кемеровської області, Туви і Хакасії, зроблені із супутників.
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Найбільш забрудненими виявились річки у Красноярську регіоні. Там виявили рекордну кількість знищення – 14 випадків на 816 кілометрів.
Знищення річок може спричини нову екокатастрофу / Фото WWF
У Республіці Тива дослідники виявили аж 6 випадків знищення на 237 кілометрів річки. Водночас у Кемеровській області та Республіці Хакасія зафіксували по 5 таких епізодів на 218 і 203 кілометрах відповідно.
Науковці провели масштабні дослідження в Росії / Фото WWF
Річки знищують також на Далекому Cході
Дослідження провели також щодо річок на Далекому Сході. Там виявили забрудження на 2 885 кілометрах. Найгірша ситуація в Амурській області, Забайкальському і Хабаровському регіонах.
Золотошукачі забруднюють річки / Фото WWF
За словами експерта WWF та координатора екологічної коаліції "річки без кордонів" Олександра Колотова, такі результати дослідження вказують на "жахливу картину". Він наголосив, що щороку знищують нові сибірські річки.