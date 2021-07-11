Екокатастрофа через пошуки золота: у Росії масово знищують річки – фото

11 липня 2021 , 23:22
Читать новость на русском

Джерело:

WWF

Науковці провели масштабні дослідження у Росії. Вони виявили, що у сибірській частині країни через видобуток золота забруднили 1 474 кілометри річок.

Золотошукачі руйнують тисячі кілометрів річок

Дослідження проводили в період з травня до червня 2021 року. Експерти проаналізували фотографії територій Красноярського краю, Кемеровської області, Туви і Хакасії, зроблені із супутників.

Актуально Загинули близько 1 мільярда морських тварин: наслідки аномальної спеки у Канаді

Найбільш забрудненими виявились річки у Красноярську регіоні. Там виявили рекордну кількість знищення – 14 випадків на 816 кілометрів. 


Знищення річок може спричини нову екокатастрофу / Фото WWF

У Республіці Тива дослідники виявили аж 6 випадків знищення на 237 кілометрів річки. Водночас у Кемеровській області та Республіці Хакасія зафіксували по 5 таких епізодів на 218 і 203 кілометрах відповідно. 


Науковці провели масштабні дослідження в Росії / Фото WWF

Річки знищують також на Далекому Cході

Дослідження провели також щодо річок на Далекому Сході. Там виявили забрудження на 2 885 кілометрах. Найгірша ситуація в Амурській області, Забайкальському і Хабаровському регіонах.


Золотошукачі забруднюють річки / Фото WWF

За словами експерта WWF та координатора екологічної коаліції "річки без кордонів" Олександра Колотова, такі результати дослідження вказують на "жахливу картину". Він наголосив, що щороку знищують нові сибірські річки.

Автор: Тетяна Сукач