Екологічна ініціатива на Дніпровському коксохіму: Метінвест інвестував 80 мільйонів гривень

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест виділила 80 млн грн на капітальний ремонт агломашини Дніпровського коксохімічного заводу (ДКХЗ).

Цей проєкт включає заміну деякого обладнання й ремонт несучої металоконструкції. Така ініціатива істотно знизить енерговитрати та дозволить збільшити виробництво агломерату на 550 тонн на добу. Зокрема, оновлення агломашини допоможе додатково знизити рівень забруднення атмосфери. Сучасне обладнання дозволить локалізувати велику частину пилових викидів.

За словами директора "ДКХЗ. Металургійне виробництво" Олександра Подкоритова, на підприємстві заплановано низку інвестиційних проєктів з капітального ремонту й модернізації потужностей. Стабільна робота, нарощування обсягів виробництва і випуск затребуваної на ринку якісної металопродукції стане можливим завдяки такій програмі.

Ми зацікавлені в зниженні впливу виробництва на навколишнє середовище,

– зазначив Подкоритов.