Екологічні рішення для зменшення викидів: Метінвест планує побудувати сталеплавильне виробництво

Сталеплавильне виробництво з використанням технології прямого відновлення заліза дозволяє істотно скоротити викиди вуглекислого газу.

Зараз компанія "Метінвест" вивчає можливість будівництва такого виробництва, повідомив генеральний директор холдингу Юрій Риженков під час пресконференції в Києві.

"Викиди СО2 не можливо відфільтрувати. Їх можна тільки відловити, але тоді потрібні великі потужності для зберігання. Це не завжди ефективно. Тому ми розуміємо, що потрібно глобально міняти технічні процеси", – сказав Риженков.

Він зазначив, що компанія співпрацює з низкою провідних виробників обладнання для промисловості, таких як Рrimetals і Siemens, з метою знайти ефективні рішення з декарбонізації металургійного виробництва.

Одним з таких рішень може стати впровадження технології прямого відновлення заліза при виплавці сталі, яка дозволяє відмовитися від використання коксу і, як наслідок, дозволить скоротити викиди СО2 практично в 2 рази у порівнянні з традиційними методами виробництва.

Гендиректор компанії повідомив, що на сьогодні "Метінвест" вже впровадив виробництво DRI окатишів – ключової сировини для виплавки сталі методом прямого відновлення – на Центральному ГЗК і планує реалізацію аналогічного проєкту на Північному ГЗК. Це дозволить у майбутньому забезпечити більш екологічне виробництво власною сировиною.

Будівництво нового заводу потужністю 4,5 млн тонн сталі на рік, за словами Риженкова, може бути реалізовано або в Маріуполі, або в Запоріжжі. Термін реалізації складе від 7 до 10 років.

Ще один напрямок – це розвиток технології водневого виробництва сталі. Зокрема, "Метінвест" вже займається вивченням можливостей використання водню, поновлюваних джерел енергії, переробки відходів, таких як коксовий газ, в паливо для виплавки сталі.