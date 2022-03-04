Екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у Василькові складають 810 мільярдів гривень

Вночі 27 лютого через ворожі обстріли снаряд влучив у нафтобазу під Васильковом.

За даними генпрокурора ​Ірини Венедіктової, агресор здійснив навмисний напад та обстріл нафтобази у селі Крячки Васильківської громади Київської області.

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Пожежа на ній призвела до масового забруднення атмосфери шкідливими речовинами та забруднення землі бензопіреном з потраплянням до підземних вод,

– зазначила генпрокурор.

За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, екологічні збитки від цієї пожежі складають 810 мільярдів гривень.

Нагадаємо, окпуанти також обстріляли та спричинили пожежі на нафтобазах в м. Охтирка Сумської області та в м. Чернігові.

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