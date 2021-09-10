Екологія виробництва: Метінвест завершує проєкт в 2,5 раза кращий, ніж вимагають норми України

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест планує завершити будівництво аспіраційних установок на доменній печі №5 ММК імені Ілліча у 2021 році.

Більше ніж 20 млн доларів складусь інвестиційні внески в цей екологічний проєкт.

Старший фахівець з ремонту аспіраційних установок і вентиляторів доменного цеху ММК імені Ілліча Олександр Синьов розповів, що вже завершено монтаж і випробування, ведуться комплексні пусконалагоджувальні роботи.

Лідія Славінська, яка є провідним інженером з охорони навколишнього середовища ММК імені Ілліча групи Метінвест, додала, що завдяки цьому проєкту на підприємстві на доменній печі №5 забезпечили залишкову запиленість у 2,5 раза нижче прийнятих в Україні нормативів.

Аналогічні сучасні системи група компаній Метінвест побудує ще на двох доменних печах меткомбінату Ілліча – №2 та №4.