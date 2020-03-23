Економічна криза буде потужнішою, ніж у 2008 році, – Шмигаль

Україна, як і решта держав, зараз перебуваєна порозі нової економічної кризи, що буде спричинена у світі через пандемію коронавірусу Covid-2019. Однак, до неї у державі вже активно готуються.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Маємо доволі велику підтримку і від людей, і від бізнесу, і від міжнародних партнерів. На щастя, Україна до цієї потенційної економічної кризи підходить більш підготовленою, ніж у 2008 році. У нас значні золотовалютні резерви в НБУ, хороші механізми та ліквідність у банках. Всі параметри у нас значно міцніші, ніж були у 2008 році,

– наголосив очільник Кабміну.

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