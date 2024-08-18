ФОПи очікують на економічне бронювання та готові платити, – юрист

Фізичні особи – підприємці та їхні наймані працівники очікують на появу можливості економічного бронювання. На сьогодні є люди, які готові платити за відстрочку від мобілізації.

Про це в коментарі Укрінформу розповів адвокат Євген Филипець.

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ФОПи очікують на економічне бронювання

…перед Верховною Радою ставилося, зокрема, завдання (щодо концепції економічного бронювання – 24 Канал) – вивести з тіні бізнес. Повірте мені, сьогодні дуже багато людей здійснюють господарську діяльність, не реєструючи її. І це могло стати одним з інструментів для того, щоб люди перейшли працювати "в білу", і вони до цього готові. Люди очікують, власне, цього економічного бронювання за умови, що підприємство заробляє кошти,

– сказав Филипець.

На думку юриста, для впровадження інструменту економічного бронювання варто врахувати низку запобіжників.

отримати можливість відстрочки від мобілізації мають ті компанії, які були зареєстровані за 6 місяців до набрання чинності закону про мобілізацію.

потрібно збалансовано підійти до встановлення критеріїв, що дають підстави для бронювання працівників.

"Простий приклад. ФОП, який продає каву в центрі Львова, і ФОП, який продає каву у маленькому містечку у Львівській області, – це два різних ФОПи. Тому треба шукати більш-менш збалансовані підходи, щоб порушення рівності для учасників господарських відносин не вилилося у суспільну нерівність", – додав правознавець.

Додамо, що він впевнений, що на сьогодні знайдеться достатньо людей, готових сплатити певну суму та отримати відстрочку від мобілізації.

"На сьогодні, я думаю, знайдуться люди, які готові за себе оплачувати ці 500 доларів на місяць, для того щоби мати відстрочку від мобілізації", – зауважив адвокат.