Російське суспільство дедалі глибше занурюється у стан розпачу та безвиході, а війна проти України позбавляє населення останніх ресурсів. Навіть повсякденні звички мешканців країни-агресорки різко змінюються через тотальне зубожіння, яке охоплює цілі регіони.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко, зазначивши, що всередині держави-агресорки наростає сильне роздратування, а місцеві бюджети вже не здатні виконувати базові зобов'язання.

Чому росіяни почали економити на їжі

Дипломат звернув увагу на дані нещодавнього російського дослідження, де 79% опитаних заявили, що за останній рік почали економити на харчуванні або суттєво ретельніше планувати свої покупки. За його словами, майже 8 із 10 громадян країни-агресорки фактично зіткнулися з тим, що грошей на базові потреби критично бракує.

Значить, 80% росіян розуміють, що скоро не буде за що купити поїсти. Якщо грошей вже в кишенях немає, то очевидно, що люди будуть економити на всьому, а це ж починає давати ланцюгову реакцію. Я не купую, а той, хто виробляє, думає: що ж я буду виробляти, якщо в мене не купують, тому що у людей немає грошей,

– сказав Огризко.

Головним обмежувачем для російського бізнесу в третьому кварталі стало саме різке зниження попиту на продукцію та послуги. Коли платоспроможність громадян падає, виробничі сектори опиняються в глухому куті.

Економічна криза вже вдарила по бюджетній сфері російських суб'єктів федерації, де фіксують масові скорочення персоналу. За словами дипломата, на місцях влада не має коштів навіть на виплату заробітних плат працівникам соціальних та екстрених служб.

А там говорять про те, що почали звільняти лікарів, медсестер, вчителів, вихователів дитячих садочків. Жінки просто плачуть, бо кажуть: "А у мене дитина, що я буду їй пропонувати поїсти?" А в Іркутській області почали звільняти вже навіть працівників служби надзвичайних ситуацій,

– зазначив ексочільник МЗС.

Огризко підкреслив, що чоловіків можуть скорочувати з розрахунком на їхню подальшу мобілізацію до армії загарбників. Проте це не вирішує головної проблеми: місцева влада не здатна покривати критичні видатки, через що в регіонах дедалі частіше лунає невдоволення Москвою, яка забирає всі фінансові потоки собі.

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