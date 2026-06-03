Економіка "горить" на очах: в атакованому Петербурзі починається форум, на якому виступить Путін

На 3 червня в російському Санкт-Петербурзі запланували міжнародний економічний форум. На ньому має виступати й президент країни-агресорки Володимир Путін. Проте атака на місцевий нафтовий термінал дещо підкоригувала основний фокус уваги.

Місцеві жителі фільмують наслідки удару й діляться першими враженнями від "урочистого відкриття форуму". Деталі про те, що зараз відбувається в "культурній столиці Росії", та як там готуються проводити форум, зібрав 24 Канал.

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Яка ситуація з економічним форумом?

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив, що місто повністю готове до проведення ПМЕФ-2026. Зі свого боку, Дмитро Пєсков запевнив, що російський диктатор традиційно візьме участь у форумі. Виступ запланований на п'ятницю, 5 червня.

Очікується, що на ПМЕФ-2026 значну увагу приділятимуть нафтогазовій тематиці. Серед ключових питань – динаміка цін на нафту, політика ОПЕК+, експорт у контексті санкцій, а також попит з боку Китаю та Індії. Саме ці чинники визначатимуть доходи російського нафтового сектору в найближчі місяці.

Але не варто забувати й про інший важливий фактор – українські удари по нафтовій інфраструктурі ворога, які суттєво виснажують економіку Росії.

Росіяни спостерігають, як палає нафтовий термінал: дивіться відео

У мережі розповсюджують відео, на яких чітко видно безпілотники, які й стали першими гостями форуму. Припускається, що це дрони типу FP-1. Вони, вочевидь, і спричинили пожежу на нафтовому терміналі. Окрім того, в аеропорту Пулково запроваджено обмеження на прийом і відправлення рейсів.

БпЛА летять на форум: дивіться відео

Кадри із задимленого Санкт-Петербурга поширив і очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Економіка горить на очах,

– написав він.

Обстановка в Санкт-Петербурзі: дивіться відео зі сторінки Коваленка

Кого очікують побачити на форумі?

Попри війну проти України, західні санкції та економічні труднощі, Кремль прагне показати, що Росія нібито залишається відкритою для міжнародної співпраці та бізнесу. Серед найбільш помітних учасників форуму цього року:

Родні Мімс Кук-молодший – керівник Комісії образотворчих мистецтв США та представник адміністрації президента Дональда Трампа;

Кендіс Оуенс – американська консервативна політична коментаторка та блогерка;

Ендрю Тейт – суперечливий інтернет-інфлюенсер (його участь поки що офіційно не підтверджена);

Томас Брух – німецький мільярдер і власник мережі гіпермаркетів Globus;

принц Абдулазіз бін Салман – міністр енергетики Саудівської Аравії;

Хайтам Аль-Гайс – генеральний секретар ОПЕК;

а також представники великого російського бізнесу, урядовці та керівники державних компаній, зокрема з енергетичного сектору.

Зазначимо, що напередодні, 2 червня, вибухи гриміли в Краснодарському краї держави-агресорки. Генштаб згодом підтвердив ураження Ільського нафтопереробного заводу. Примітно, що це вже щонайменше 16-та атака на цей НПЗ від початку повномасштабного вторгнення.