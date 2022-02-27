Економіка Росії буде руйнуватись, але Путіну байдуже, – Іноземцев

Відключення від SWIFT, ймовірно, не змусить Путіна припинити війну. Проте економіка Росії зруйнується, поки українці даватимуть відсіч окупанту.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський економіст Владислав Іноземцев. За його словами, по економіці Росії продовжуватимуть завдавати серйозні удари, проте життя громадян власної країни Путіна не цікавить.

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Путіна можуть зупинити лише українці

"Для Путіна це абсолютно все одно. Він не цікавиться економічними проблемами вже багато років", – сказав Владислав Іноземцев.

З 2014 – 2015 років, коли російська економіка дедалі більше відстає від світової, падає рівень життя – це Кремль не нервує.

Це два паралельні процеси. Путіна може зупинити сила, і тільки сила українських бійців, і військова допомога Україні зі Заходу,

– сказав російський економіст.

Водночас Іноземцев припустив, що серйозні економічні санкції можуть спричинити бунт всередині Росії.

"Це (Путін – 24 канал) реально військовий злочинець номер 1 у світі. Але те, що відбувається – це точно те, чого він не чекав, величезні російські втрати", – додав економіст.

Іноземцев про санкції проти Росії: дивіться відео

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