Росія працює на виснаження: до чого вже зараз панічно готується Кремль

Вперше з початку повномасштабної війни у Росії закінчилися "безплатні гроші" для покриття дефіциту бюджету. Фонд національного добробуту вже повністю вичерпали.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що залишки ліквідних активів у вигляді золота Центральний банк Росії продавав Китаю. Так намагалися покрити дефіцит бюждету.

Читайте також Цього ніколи не очікував Кремль, – генерал Годжес про успішні дії України у Росії

Які 3 галузі найбільше фінансує Кремль?

На початку активної фази бойових дій Фонд національного добробуту налічував 130 мільярдів доларів. Зараз не залишилося практично нічого. Варто розуміти, що сьогоднішня економіка Росія орієнтується на внутрішні резерви й повністю позбавлена виходу на міжнародні ринки.

Уже двічі – у 2023 та 2025 роках – Кремль звертався до Китаю з проханням надати стабілізаційні кредити. Обидва рази Пекін відмовляв. Тому Росія зараз працює на ресурсне виснаження,

– наголосив Олег Пендзин.

Але треба усвідомлювати, що є 3 напрямки, де у 2026 році суттєво збільшили видатки. Це росгвардія, поліція та пропаганда. Каральні та правоохоронні органи й пропагандистську машину серйозно посилюють.

Все це роблять для того, щоб стримати невдоволення людей, яке пов'язане зі скороченням соціальних видатків. Адже для росіян війна є надзвичайно дорогою. Для України також, але нам допомагають європейські партнери.

Чого найбільше боїться Путін?

Для Росії 35% наповнення бюджету – це прямі доходи від продажу нафти за кордон. Фактичний дохід може бути значно більшим і сягати 50%. У ситуації, коли ціна на ринку стабільно знижується, – Кремль втрачає кошти.

Уже навіть жартують, що скоро Путіну доведеться доплачувати покупцям своєї нафти. Всі ці речі призводять до того, що доходи Росії різко падають. Ні для кого не секрет, що у 2026 році питання покриття дефіциту є найскладнішим,

– підкреслив економіст.

Уже зараз Кремль збільшує податки на 22%, забрали всі пільги для малого та середнього бізнесів та пільги щодо сплати соціальних платежів. В умовах загальної стагнації економіки посилювати податковий тиск на бізнес – означає заганяти економіку у глухий кут.

Російський ринок заполоняють китайські товари. Видається, що країна повністю втрачає економічний суверенітет, бо не може без допомоги Китаю. На жаль, у всій цій ситуації інтереси виборців та споживачів відходять далеко на задній план. Попри це, у 2026 році Росія ще матиме кошти на війну завдяки соціальним платежам.

Що відомо про проблеми в економіці Росії?