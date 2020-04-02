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      Економісти втрачають надію на швидке відновлення економіки після коронавірусу, – ЗМІ

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      Економісти втрачають надію на швидке відновлення економіки / dpchas.com.ua

      Пандемія коронавірусу безсумнівно призведе до рецесії світової економіки. Досі аналітики сподівалися на початок відновлення економіки у другій половині 2020 року. Однак тепер сподівань на це все менше.

      Світові експерти щоразу менше впевнені у потенціалі швидкого відновлення економіки. Про це повідомляє Bloomberg.

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      Згідно з базовим сценарієм аналітиків, активне відновлення мало б розпочатися у другій половині 2020 року.

      Однак через стрімке поширення недуги в Америці та Європі багато аналітиків почали сумніватися у цьому варіанті,
      – йдеться у повідомленні.

      Причина – неможливість прогнозувати траєкторію поширення коронавірусу. А також невпевненість у тому, що хвороба перестане поширюватися до другої половини 2020 року.

      Економісти також вважають, що у сфері охорони здоров'я закликатимуть до поступового повернення до звичного режиму життя. Тобто соціальне дистанціювання триватиме довше. А це впливатиме на туризм та роботу закладів харчування.

      Крім цього, аналітики непокояться через загрозу так званого "фінансового тупика". Компанії-позичальники не матимуть змоги виплачувати кредити, піддаючи кредиторів ризику банкрутства.

      Минулі пандемії тривали роками, а не місяцями. Вчені з Імперського коледжу Лондона застерігають, що обмежувальні заходи можуть діяти впродовж 18 місяців.

      Коронавірус у світі: основне

      • Станом на 2 квітня у світі зафіксували понад 954 тисячі випадків зараження коронавірусом. На жаль, понад 48 тисяч інфікованих померли. Водночас майже 203 тисячі – одужали. 
      • Вперше коронавірус COVID-19 виявили в Китаї наприкінці 2019 року. Згодом інфекція поширилася світом. 
      • У Китаї – понад 81,5 тисяч інфікованих і 3,3 тисячі людей померли
      • Лідирує за кількість інфікованих США (понад 215 тисяч випадків), за кількістю смертей – Італія (понад 13 тисяч). 
      • Складна ситуація в Іспанії, Франції, Ірані, Великій Британії та Німеччині.
      • 31 березня штат Нью-Йорк (США) вперше обігнав провінцію Хубей в Китаї, де розміщується Ухань (перший епіцентр пандемії) за кількістю заражених.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кредит Здоров'я Подорожі Коронавірус COVID-19 Новини США Європа
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