Економісти втрачають надію на швидке відновлення економіки після коронавірусу, – ЗМІ

Пандемія коронавірусу безсумнівно призведе до рецесії світової економіки. Досі аналітики сподівалися на початок відновлення економіки у другій половині 2020 року. Однак тепер сподівань на це все менше.

Світові експерти щоразу менше впевнені у потенціалі швидкого відновлення економіки. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з базовим сценарієм аналітиків, активне відновлення мало б розпочатися у другій половині 2020 року.

Однак через стрімке поширення недуги в Америці та Європі багато аналітиків почали сумніватися у цьому варіанті,

– йдеться у повідомленні.

Причина – неможливість прогнозувати траєкторію поширення коронавірусу. А також невпевненість у тому, що хвороба перестане поширюватися до другої половини 2020 року.

Економісти також вважають, що у сфері охорони здоров'я закликатимуть до поступового повернення до звичного режиму життя. Тобто соціальне дистанціювання триватиме довше. А це впливатиме на туризм та роботу закладів харчування.

Крім цього, аналітики непокояться через загрозу так званого "фінансового тупика". Компанії-позичальники не матимуть змоги виплачувати кредити, піддаючи кредиторів ризику банкрутства.

Минулі пандемії тривали роками, а не місяцями. Вчені з Імперського коледжу Лондона застерігають, що обмежувальні заходи можуть діяти впродовж 18 місяців.

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