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      Екс-керівника "Східного корпусу" Ширяєва побили у Харкові

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      Олег Ширяєв
      Олег Ширяєв / Фото з відкритих джерел

      У Харкові в спорткомплексі "Локомотив" 18 листопада ввечері сталася бійка між представниками "Нацкорпусу" та екс-керівником "Східного корпусу" Олегом Ширяєвим, внаслідок якої його госпіталізували.

      Про це стало відомо з повідомлення відділу комунікації поліції Харківської області та запису на сторінці Олега Ширяєва у Facebook.

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      Сьогодні я відвідав "Локомотив" де проходить Чемпіонат України з боксу. У приміщенні до мене підійшли представники Національного корпусу та почали погрожувати після чого затіяли бійку,
      – написав Олег.

      Він зауважив, що серед нападників були керівник міжобласного об'єднання "Нацкорпус" у східних регіонах "Терен Схід" Максим Жорін, начальник харківського штабу Нацкорпусу Костянтин Немічев і ще кілька людей. 

      У поліції Харкова повідомили до Холодногірського відділу поліції надійшла заява від 32-річного чоловіка про те, що невідомі нанесли йому тілесні ушкодження.

      "Інцидент стався 18 листопада близько 18:00 на території спорткомплексу, що на вулиці Великій Панасівській. Потерпілого із забоями було доправлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції.

      Адвокат Олега Ширяєва Олексій Кучер підтвердив агентства "Інтерфакс-Україна" інформацію про конфлікт.

      Наскільки мені відомо, конфлікт мав місце. Після інциденту Олега було доправлено до лікарні швидкої і невідкладної допомоги,
      – підтвердив адвокат.

      Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини бійки та осіб, причетних до неї. Інформацію про інцидент зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та звернень. Наразі розглядається питання щодо кваліфікації інциденту, як хуліганство (частина 2 статті 296 Кримінального кодексу України).

      Олега Ширяєва було виключено з "Нацкорпусу" у вересні 2017 року.

      Нагадаємо, що у полку "Азов" відхрестилися від Ширяєва заявивши, що він ніколи не мав до "Азову" жодного стосунку.

      Додамо, що Олег Ширяєв підозрюється поліцією в організації рейдерського нападу. За даними МВС, він є колишнім бійцем батальйону "Азов". У зв'язку з цим у прес-службі полку виступили із заявою.

      Теги: Новини України "Азов" Поліція Національна дружина Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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