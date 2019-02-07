Екс-регіонал хоче збудувати 100-метровий хмарочос в історичному центрі Києва: фото

В історичній частині Києва біля Палацу "Україна" дозволили будівництво багатоповерхівки висотою майже 100 метрів.

Відповідні містобудівні умови та обмеження були затверджені департаментом КМДА ще у червні 2018 року.

Читайте також: Випадковість чи ні: чому горять історичні пам'ятки у Києві

Як пише видання "Наші гроші", дозвіл на будівництво отримало ТОВ "Укржитлобуд". На вулиці Великій Васильківській 107-109 у Києві має з'явитись багатофункціональний комплекс.

У документах зазначено, що будівництво планують проводити на двох ділянках площею 0,64 та 0,21 гектара.

Більша ділянка належить "Укржитлобуд" на праві приватної власності, меншу ділянку фірма орендує у Києва.

Ці ділянки розташовані впритул до входу у станцію метро "Палац "Україна".

У цільовому призначенні вказано, що тут планують звести готельно-офісний комплекс з об'єктами обслуговування та гостьовим паркінгом.



Біля Палацу "Україна" у Києві дозволили звести 100-метрову будівлю

У генплані Києва зазначено, що на цій території можуть бути зведені лише громадські будівлі чи споруди, а будівництво житла заборонене.

Що відомо про будівлю? Запланована висота будівлі – близько 100 метрів. Проте ця територія входить до центрального історичного ареалу Києва, де заборонено будівництво споруд вище 27 метрів.

В мережі з'явилась візуалізація проекту.



Візуалізація будівлі, яка може з'явитись біля Палацу "Україна" у Києві/baudata.in.ua

Що відомо про забудовника?

Як зазначає видання "Наші гроші", засновниками ТОВ "Укржитлобуд" з 2018 року є низка акціонерних товариств, зокрема АТ "ЗНВКІФ "Генезис" (30%), АТ "ЗНВКІФ "Медісон" (30%) і ТОВ "КУА "Система Капітального Інвестування" (40%).

Фонди "Генезис" та "Медісон" перебувають в управлінні ТОВ "КУА "Гарантія", власником якого з жовтня 2018 року є екс-нардеп від Партії регіонів Вадим Столар.

Хто такий Вадим Столар?Екс-депутат Київради, був народним депутатом України VI скликання від Партії регіонів. Після Революції гідності у ЗМІ з'являлась згадка про нього як про "сірого кардинала" столиці.



Наприкінці 2018-го журналісти програми "Схеми" зафіксували, як Столара таємно возили до Адміністрації Президента. У 2017-му журналісти бачили, як він разом з мером Києва Віталієм Кличком та нардепом від групи "Воля народу", забудовником Максимом Микитасем разом літали над Києвом.

Директором ТОВ "Укржитлобуд" є Роман Гладуняк, який за часів мерства Леоніда Черновецького був очільником Головного управління контролю за благоустроєм КМДА.