Екс-регіонал хоче збудувати 100-метровий хмарочос в історичному центрі Києва: фото
В історичній частині Києва біля Палацу "Україна" дозволили будівництво багатоповерхівки висотою майже 100 метрів.
Відповідні містобудівні умови та обмеження були затверджені департаментом КМДА ще у червні 2018 року.
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Як пише видання "Наші гроші", дозвіл на будівництво отримало ТОВ "Укржитлобуд". На вулиці Великій Васильківській 107-109 у Києві має з'явитись багатофункціональний комплекс.
У документах зазначено, що будівництво планують проводити на двох ділянках площею 0,64 та 0,21 гектара.
Більша ділянка належить "Укржитлобуд" на праві приватної власності, меншу ділянку фірма орендує у Києва.
Ці ділянки розташовані впритул до входу у станцію метро "Палац "Україна".
У цільовому призначенні вказано, що тут планують звести готельно-офісний комплекс з об'єктами обслуговування та гостьовим паркінгом.
Біля Палацу "Україна" у Києві дозволили звести 100-метрову будівлю
У генплані Києва зазначено, що на цій території можуть бути зведені лише громадські будівлі чи споруди, а будівництво житла заборонене.
Що відомо про будівлю? Запланована висота будівлі – близько 100 метрів. Проте ця територія входить до центрального історичного ареалу Києва, де заборонено будівництво споруд вище 27 метрів.
В мережі з'явилась візуалізація проекту.
Візуалізація будівлі, яка може з'явитись біля Палацу "Україна" у Києві/baudata.in.ua
Що відомо про забудовника?
Як зазначає видання "Наші гроші", засновниками ТОВ "Укржитлобуд" з 2018 року є низка акціонерних товариств, зокрема АТ "ЗНВКІФ "Генезис" (30%), АТ "ЗНВКІФ "Медісон" (30%) і ТОВ "КУА "Система Капітального Інвестування" (40%).
Фонди "Генезис" та "Медісон" перебувають в управлінні ТОВ "КУА "Гарантія", власником якого з жовтня 2018 року є екс-нардеп від Партії регіонів Вадим Столар.
Хто такий Вадим Столар?Екс-депутат Київради, був народним депутатом України VI скликання від Партії регіонів. Після Революції гідності у ЗМІ з'являлась згадка про нього як про "сірого кардинала" столиці.
Наприкінці 2018-го журналісти програми "Схеми" зафіксували, як Столара таємно возили до Адміністрації Президента. У 2017-му журналісти бачили, як він разом з мером Києва Віталієм Кличком та нардепом від групи "Воля народу", забудовником Максимом Микитасем разом літали над Києвом.
Директором ТОВ "Укржитлобуд" є Роман Гладуняк, який за часів мерства Леоніда Черновецького був очільником Головного управління контролю за благоустроєм КМДА.