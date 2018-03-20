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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Екс-слідчий СБУ розповів про озброєних обранців та про підозри в тероризмі

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Про зброю, а також про подання щодо позбавлення депутатства Надії Савченко розповів екс-керівник слідчого управління СБУ Василь Вовк в студії 24 Каналу.

Також у випуску:

У справі планування теракту у Верховній Раді Надією Савченко "хтось когось пошив у дурні".

Чому Рубан був переговірником, потім став зрадником.

Чи потрібен депутатам закон про заборону зброї в Верховній Раді.

Теги: Новини політики Зброя Новини України СБУ Верховна Рада Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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