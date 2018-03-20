Екс-слідчий СБУ розповів про озброєних обранців та про підозри в тероризмі
Про зброю, а також про подання щодо позбавлення депутатства Надії Савченко розповів екс-керівник слідчого управління СБУ Василь Вовк в студії 24 Каналу.
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Джерело: 24 Канал
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