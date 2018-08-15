Екс-"свободівець" Мірошниченко потрапив у ДТП

У Києві на проспекті Перемоги в аварію потрапив колишній народний депутат від партії "Свобода" Ігор Мірошниченко.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

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Зіткнулися два автомобілі – Honda і BMW Ігоря Мірошниченка. За попередньою інформацією, обійшлося без серйозних травм/

В інформації зазначається, що аварія сталася близько 22:00 навпроти Центрального РАГСу столиці.

Водій "Хонди" заявив, що рухався третьою смугою, їхав зі швидкістю 90 кілометрів на годину і каже, що попереду його підрізав інший автомобіль, який проїхав повз і його автомобіль зачепило, він врізався в BMW, за кермом якого їхав колишній народний депутат Мірошниченко.

Ми їхали по швидкісній частини. Була червона машина без поворотника наліво, наїхала на мене, я натиснув на гальмо і вивернув кермо вправо, мене занесло,

– заявив водій "Хонди" Азір Рамазанов.

Сам Мірошниченко стверджує, що він їхав зі швидкістю 50 кілометрів на годину

"Я почув ззаду звук, схожий на звук байка, який розганяється зі світлофора. Виявилося, що це не байк, а автомобіль, який на шаленій швидкості летить мені в зад. Він мене вдарив, після чого я трохи прокотився, зупинився, повідомив в страхову компанію і поліцію", – сказав екс-нардеп.