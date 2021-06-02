Обвинувачений у розстрілах на Майдані беркутівець пішов на службу до окупантів

Ексбійця підрозділу "Беркут" Сергія Зінченка, якого звинувачують у розстрілах на Майдані, раніше передали у межах обміну полоненими на окуповану територію. Тепер він приєднався до незаконних збройних формувань окупантів.

Колишній беркутівець досі перебуває в Донецьку. Про це на засіданні Святошинського районного суду Києва повідомив прокурор Ігор Земсков.

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Ексберкутівець Зінченко долучився до лав бойовиків

За словами Земскова, 3 беркутівців, яких обвинувачували в розстрілі 48 активістів Майдану, звільнили у межах обміну полоненими в грудні 2019 року. Мова йде про Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського.

За інформацією прокуратури, Зінченко пішов на службу до 1-го армійського корпусу так званої "ДНР". Це підтверджують фото з його соціальних мереж.

Деталі про 2 інших бійців "Беркуту"

Відповідно до даних прикордонників, Павло Аброськін міг виїхати в Росію. У зв'язку з цим, прокуратура просить суд дозволити заочний процес. Крім того, у цю справу хочуть додати й справу Олександра Маринченка і Сергія Тамтури, які після обміну повернулися до Києва.

Також прокурор повідомив, Інтерпол відмовився розшукувати Зінченка, Аброськіна і Янішевського, пояснивши це політичними причинами.