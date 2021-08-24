Ексдепутат з Угорщини, впійманий на кордоні України, уник покарання за контрабанду

Жолта Легиня затримали у грудні 2020 року на кордоні України з Угорщиною. Депутат перебував за кермом авто, у багажнику якого знайшли нелегальні цигарки. У суді йому вдалося уникнути покарання.

Згідно з підсумковим вироком суду, ексдепутат парламенту Угорщини став свідком у порушеній кримінальній справі. Вилучений автомобіль SEAT Alhambra Легиню також повернули.

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Суд виправдав Легиня

Ужгородський міський райсуд ухвалив, що винним у контрабанді цигарок є раніше несудимий ужгородець, знайомий ексдепутата. Сам Легинь, мовляв, не знав про порушення, адже знайомий йому підкинув контрабанду в Ужгороді, а на першій заправці після угорського кордону інший фігурант справи мав її забрати.

. Жолта Легиня двічі обирали в угорський парламент – у 2006 та 2014 роках. У партії соціалістів він представляв Саболч-Сатмар-Березьку область, що розташована біля українського кордону.

Обвинувачений мешканець Закарпаття зізнався у таких діях та уклав відповідну угоду зі слідством. Це відбулося 16 лютого 2021 року, майже за 2 місяці після затримання угорського політика. На підставі документа суд визнав його винним у збуті й транспортуванні підакцизних товарів та призначив штраф у розмірі 85 тисяч гривень.



Витяг з рішення суду / Скриншот із ЄДРСР

Окрім цього, за рішенням суду, вилучені понад 3 тисячі пачок цигарок Lifa Menthol та майже 8,5 тисяч пачок Compliment Blue мають знищити. Закарпатські прокурори рішення не оскаржували.

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