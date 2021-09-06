Ексголова Чернівецької ОДА виграв у поліції суд щодо протоколу за порушення ПДР

Ексголова Чернівецької ОДА Роман Варзуряк виграв суд проти поліцейських патрульної поліції. Він подав позов проти правоохоронців, які, на його думку, незаконно склали на нього протокол.

Суд скасував протокол патрульних, які склали його на ексчиновника ще в липні 2021 року. Інцидент тоді трапився на дорозі поблизу Хотина, де проходили ремонтні роботи.

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Ванзуряк хотів пропустити автомобіль

Роман Ванзуряк переконує, що тоді він від'їхав убік, щоб пропустити інше авто, оскільки через ремонт дороги, усі їхали лише однією смугою.

Саме тоді до нього й підійшли патрульні, які виписали штраф за порушення ПДР.

Через це колишній губернатор Чернівецької області звернувся до суду, який 31 серпня 2021 року задовольнив його позов.

Я звернувся до суду і довів свою правду, про що ухвалене судове рішення, а незаконна постанова поліцейського скасована,

– наголосив ексчиновник.

Ванзуряк також закликав реагувати на перевищення службових обов'язків зі сторони правоохоронців та не замовчувати такі випадки.

Що відомо про Романа Ванзуряка

Джерело: Вікіпедія