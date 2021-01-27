Ексголова Дніпропетровської облради Олійник забезпечував "своїм" компаніям перемоги на тендерах

Колишній голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник створив корупційну схему з незаконного збагачення за допомогою державних підрядів.

Джерело: РБК-Україна

У 2019-2020 роках Олійник зміг встановити повний контроль над тодішнім головою ОДА Олександром Бондаренко. Для цього найближчими радниками Бондаренко були призначені люди Олійника, наприклад, юрист Іван Герасименко.

"У 2020 році практично в кожному департаменті облдержадміністрації з'явився чиновник, так чи інакше близький до Святослава Олійника", – повідомляє видання. Контроль над коштами ОДА дозволив Олійнику маніпулювати підрядниками.

Крім цього, Олійник забезпечував перемогу пов'язаним з ним компаніями на тендерах. Такою була, наприклад, "ССА Енерджі".

Ця компанія вигравала все – починаючи з ремонту тротуарів в містах та селах області (чим ОДА взагалі не повинна займатися) і закінчуючи великими держзамовленнями. У всіх випадках конкуренція на тендерах також була досить сумнівна – брали участь дві компанії з очевидними ознаками змови, а на аукціоні не фіксувалося зниження ціни,

– розповідає ЗМІ.

Таким чином "ССА Енерджі" виграла кілька великих підрядів на ремонти тротуарів, облаштування паркових зон і пішохідних вулиць. Однак виконані роботи були надзвичайно неякісно.

Колишнім директором і засновником цієї фірми є Євген Понур, який також був співзасновником компанії "Ніколь Індастрі", пов'язаної з дядьком Олійника Миколою.

У схемі також фігурує Олег Поторока, родич цивільної дружини Олійника. Довіреною особою його фірми "Студія "Арт Бетон" є вже згадані Іван Герасименко, юрист Олійника і колишній радник голови ОДА Бондаренко.

Видання наводить приклади проведених за однією технологією тендерів на "організацію дорожнього руху". У цих тендерах брали участь "ССА Енерджі" та компанія "Будремсвіт", причому кожного разу перемагала саме перша фірма. Можна помітити, що "Будремсвіт" постійно пропонував за виконання робіт трохи більшу суму, забезпечуючи перемоги більш вигідних пропозицій "ССА Енерджі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олійник переписав на цивільну дружину Ірину Гуназу цілу бізнес-імперію в Україні та Словаччині.