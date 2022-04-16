Ексголова німецької розвідки застерігає від посилення шпигунської діяльності Росії

Колишній голова розвідки Німеччини заявив, що на тлі війни Росії проти України діяльність російських шпигунів у Німеччині може активізуватися.

Про це заявив Колишній голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Ґергард Шіндлер.

Важливо Франція висилає 6 дипломатів з Росії, яких підозрює у шпигунстві

Він розповів, що у Німеччині, як і в інших європейських державах, з часів холодної війни ведеться шпигунська діяльність Росії.

Коли збройні конфлікти пов'язані з економічними санкціями, очевидно, що розвідувальна діяльність також зростає. Ми безперечно ще не досягли кінця цього розвитку,

– зазначив Шіндлер.

За його словами, гідні довіри заяви щодо кількості російських шпигунів у Німеччині робити не можна.

"Шпигуни, відомі Федеральному відомству та земельним відомствам із захисту конституції, – це лише верхівка айсберга", – переконаний ексголова розвідвідомства.

Як Шіндлер оцінює висилку російських дипломатів

Водночас він скептично поставився до того, що нещодавно уряд Німеччини вислав із країни 40 російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунській діяльності. Декілька інших країн ЄС раніше вжили аналогічні заходи.

Якщо зараз відправити його додому, а потім прийдуть нові, тоді повертаємося до початку: не знаєш, чи є новий аташе з культури шпигуном або звичайним дипломатом,

– пояснив Шіндлер.

Тож для контррозвідки вислання агентів розвідки, не є перевагою. Проте іноді надсилання таких сигналів може бути політично необхідним, виснував колишній очільник Федеральної розвідувальної служби.

Цікаво – Російських дипломатів масово видворяють з низки країн: дивіться відео