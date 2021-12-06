Вимагала 5 тисяч гривень: на Херсонщині екссуддю покарали за хабарництво

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спіймали на отриманні хабаря ексголову одного з райсудів Херсонщини. З'ясувалося, що колишня служителька нахабно вимагала гроші та навіть шантажувала порушника закону.

Водночас сума хабаря була не така вже й велика – всього 5 тисяч гривень.

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Суддя сама вимагала гроші

Правоохоронці встановили, що у квітні 2018 року голова суду запропонувала порушнику надати їй 5 тисяч гривень за закриття адміністративної справи. У разі відмови вона погрожувала:

притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності,

накласти грошове стягнення у сумі від 16 тисяч гривень до 32 тисяч гривень.

Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження.

Суддю викрили на "гарячому", одразу після одержання нею обумовленої суми,

– наголосили у САП.

Як покарали хабарницю

Колегія суддів визнала екссуддю винуватою за статтею про отримання неправомірної вигоди службовою особою. Їй призначила покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі, а також:

позбавили права обіймати посади в органах державної влади на строк 3 роки,

конфіскували майно.

Що відомо про суддю-хабарницю

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення в суді апеляційної інстанції.

Як пише телеграм-канал NABU Daily by Олег Новіков, мовиться про колишню суддю та голову Каланчацького районного суду Херсонської області Олену Живцову. У день слухання справи суддя без присутності інших осіб сказала правопорушнику, що йому світить штраф у розмірі від 16 до 32 тисяч гривень і повідомила йому, що пам'ятає про попередню їхню розмову.

Потім суддя вивела чоловіка у коридор та сказала очікувати. Приблизно через 5 – 10 хвилин Живцова вийшла в коридор та запитала правопорушника, чи готовий він заплатити штраф,

– мовиться у повідомленні.

Після отримання підтвердження вона простягнула йому Кодекс про адміністративні правопорушення та відкрила його, куди чоловік і поклав хабар. Надалі Живцова ухвалила постанову про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Повний текст публікації САП:

6 грудня 2021 року за участі прокурора САП колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок, яким колишню голову одного з районних судів Херсонської області засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

У межах досудового розслідування встановлено, що у квітні 2018 року голова суду запропонувала порушнику надати їй 5 тисяч гривень за закриття адміністративної справи, а у разі відмови – "погрожувала" притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності, а також накласти грошове стягнення у сумі від 16 тисяч гривень до 32 тисяч гривень.

Після отримання коштів, які вона сховала у Кодекс про адміністративні правопорушення, суддя ухвалила постанову про закриття вказаного провадження. Суддю викрито на "гарячому", одразу після одержання нею обумовленої суми.