Про це повідомили в Інституті національної пам'яті. Роботи на Голосківському цвинтарі у Львові тривали з кінця серпня.

Що відомо про розкопки

За результатами досліджень було знайдено останки 113 солдатів Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року, а також останки 17 військовослужбовців Вермахту.

Також дослідники виявили кістки ще двох невідомих осіб та безліч артефактів, серед яких жетони, ґудзики й медальйони.

Дослідженням локації займалася компанія "Українська пам'ять". До розкопок також долучилися польські експерти з Інституту національної пам'яті та Вроцлавського медичного університету.

Нагадаємо, що у вересні 1939 року на околицях міста точилися запеклі бої між німецькими та польськими підрозділами. Одним з епіцентрів зіткнень стала територія тодішнього села Голоско Велике. Загиблих польських військових поховали у великій братській могилі просто на сільському цвинтарі, а вже у 1958 році цей населений пункт став частиною Львова.

До слова, влітку 2026 року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області дослідники виявили останки десятків місцевих мешканців, які загинули у 1943 році. Наприкінці серпня їх перепоховали.

Крім того, нещодавно завершилися пошуки на місці масового поховання жертв 1944 року в селі Гута-Пеняцька на Львівщині. Там фахівці натрапили на братську могилу площею близько 70 квадратних метрів, однак саму ексгумацію вирішили перенести на наступний рік. На початку серпня польська сторона вже передала Україні оновлений перелік локацій для подальших спільних розкопок.