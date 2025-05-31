В Україні завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії: що знайшли археологи

У травні в Україні завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії. Українсько-польська археологічна експедиція виявила братську могилу з останками 42 осіб, серед яких – 10 дітей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на керівницю української команди, археолога ТзОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" Аліну Харламову в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Що знайшли археологи на місці Волинської трагедії

Харламова розповіла, що під час ексгумації жертв Волинської трагедії було виявлено братську могилу, в якій знаходилися останки 42 осіб, серед них близько 10 дітей. Троє з них – зовсім маленькі, віком до трьох років. Серед дорослих – приблизно половина жінок і половина чоловіків.

Перед проведенням розкопок експедиція провела значну підготовчу роботу: зібрали свідчення очевидців, проаналізували архівні матеріали та проводили пошукові роботи, доки не натрапили на край цієї братської могили. Саму ексгумацію провели між кінцем квітня та початком травня.

Польська сторона надала списки можливих жертв, які могли бути поховані в братській могилі. Археолог додала, що тепер будуть встановлені конкретні імена людей, які там були поховані.

Пізніше буде проведена генетична експертиза і, сподіваюся, вдасться встановити імена осіб, яких ми знайшли,

– пояснила вона.

Однак перевозити рештки до Польщі не планують – перепоховання здійснять у селі Пужники, де загиблі й проживали.