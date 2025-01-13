Почнеться у квітні: Україна дозволила на Тернопільщині ексгумацію жертв Волинської трагедії

У квітні розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому містечку Пужники в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польську радіостанцію RMF FM.

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Ексгумація жертв Волинської трагедії

Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.

В RMF FM вказали, що Пужники розташовані поблизу Тернополя в Україні і у квітні розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії.

Там зазначили, що метою ексгумації передусім є встановлення осіб людей, чиї останки були знайдені в ямі біля колишнього цвинтаря.

Як сказав Мацей Данцевич, заступник голови фонду "Свобода і демократія", після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Вказується, що фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

"На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб", – розповів він в ефірі радіостанції.

Після досліджень планується перепоховання загиблих та вшанування цього місця.

Повідомляють, що під час трагічних подій, що увійшли в історію як Волинська трагедія, у Пужниках загинули близько 80 осіб.