Почнеться у квітні: Україна дозволила на Тернопільщині ексгумацію жертв Волинської трагедії
У квітні розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому містечку Пужники в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польську радіостанцію RMF FM.
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Ексгумація жертв Волинської трагедії
Фонд "Свобода і демократія", який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень.
В RMF FM вказали, що Пужники розташовані поблизу Тернополя в Україні і у квітні розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії.
Там зазначили, що метою ексгумації передусім є встановлення осіб людей, чиї останки були знайдені в ямі біля колишнього цвинтаря.
Як сказав Мацей Данцевич, заступник голови фонду "Свобода і демократія", після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами. Вказується, що фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.
"На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб", – розповів він в ефірі радіостанції.
Після досліджень планується перепоховання загиблих та вшанування цього місця.
Повідомляють, що під час трагічних подій, що увійшли в історію як Волинська трагедія, у Пужниках загинули близько 80 осіб.