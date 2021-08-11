"Просто переплутав": ексмер Чорткова нахабно крав цибулю з чужого городу – відео

Ексмер Чорткова Михайло Вербіцький намагався вивезти з чужого городу капусту та цибулю. Свідком став сам власник цих грядок – житель міста Роман Коцюбович. На місце викликали поліцію.

Подія відбувалась за містом. Саме там розташовані городи жителів Чорткова.

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Коцюбович, якого обікрав ексмер, викликав на місце співробітників поліції. У своєму дописі на фейсбуці Коцюбович зауважив, що Вербіцький обікрав його город навіть попри дощову погоду.

Він нарвав собі 127 цибулин і кілька головок капусти. Зібраний урожай намагався вивезти у своєму автомобілі "Нива",

– написав Коцюбович.

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Вербіцький пояснив свої дії

Ексмер запевнив, що нібито просто переплутав город зі своїм. Про це ZAXID.NET розповіли у Нацполіції Тернопільщини. Факт крадіжки зареєстрували у єдиному журналі про вчинення правопорушень. Наразі триває перевірка і пізніше ухвалять рішення щодо відповідальності особи.



Ексмер Чорткова втрапив у скандал через крадіжку / Колаж 24 каналу

Михайло Вербіцький склав повноваження у листопаді 2015 року.