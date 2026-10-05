Було принизливо, що Україна з меншим бюджетом створила кращі дрони за США, – ексміністр армії

Колишній очільник армії Сполучених Штатів публічно визнав перевагу українських технологій у сфері виробництва безпілотників. Американське військове керівництво було змушене переймати досвід Києва для модернізації власних підрозділів.

Про це він сказав в інтерв'ю для Rolling Stone.

Що сказав Дрісколл

Ден Дрісколл назвав болісним спостереження за повільною реакцією Вашингтона на тлі швидкої адаптації українців. За його словами, мізерне фінансування не завадило Києву отримати краще озброєння, що стало справжнім сигналом тривоги для американців.

У певному сенсі було принизливо бачити, наскільки швидко країна може змінюватися, коли цього потребує. Коли ти бачив, яким був бюджет України й наскільки він був малим, якщо порівняти з нашим, і попри це в них була краща зброя для ведення війни, це стало сигналом до пробудження,

– заявив Дрісколл.

Усвідомивши неготовність до сучасної війни, посадовець ініціював створення спеціального підрозділу в Італії за принципом "дрони передусім". Ця база мала власні лабораторії для тестування безпілотників, відпрацьовувала тактику радіоелектронної боротьби та активно залучала українських радників.

Але згодом цей батальйон розформували, повернувши військових до стандартних завдань повітряно-десантної піхоти. Таке рішення викликало обурення серед американських політиків, які вимагають пояснень від командування.

Ми глибоко стурбовані тим, що ліквідація цього спеціалізованого підрозділу безпілотників обмежить нашу здатність переймати досвід у союзників,

– наголосили законодавці.

Сам Дрісколл нещодавно подав у відставку. За інформацією журналістів, цьому передували кілька місяців напружених відносин із міністром оборони Пітом Гегсетом.

Нагадаємо, що українські розробники безпілотників вже пройшли успішні тестування в Аризоні перед вищим військовим командуванням США. Наразі Пентагон готує контракти для запуску спільних підприємств, які випускатимуть ракети та реактивні дрони безпосередньо на території України.