Ексміністру інфраструктури Пивоварському повідомили про підозру: що йому інкримінують

Колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Такі дії завдали державі понад 30 мільйонів доларів збитків.

До слова, у пресслужбі відомства прізвища не називають, однак, судячи з зазначених дат (2015 рік), йдеться про Андрія Пивоварського та Володимира Шульмейстера, які на той час працювали на відповідних посадах.

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У чому їх підозрюють

За даними слідства, у 2015 році експосадовці видали наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

Наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні Адміністрації морських портів України і право на збори належить виключно державному підприємству. Натомість АМПУ призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями,

– повідомили у САП.

У результаті цього держава втратила понад 30 мільйонів доларів. Це підтверджено відповідними висновками експертиз.

Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Зазначається, що оскільки місцеперебування другого фігуранта не встановлене, про підозру йому повідомили заочно.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Зверніть увагу! Пивоварський обіймав посаду міністра інфраструктури України у другому уряді Яценюка.

Цікаво, що він пішов з посади через брак взаєморозуміння з народними депутатами. Також ексміністр зазначив, що у нього було мало підопічних та волонтерів, а виконувати всю роботу сам він не міг.