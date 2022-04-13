Ексміністр оборони Грузії пообіцяв привезти ще більше добровольців в Україну

У добровольчому грузинському батальйоні в Україні воює й ексміністр оборони країни. Іраклій Окруашвілі пообіцяв підкріплення.

Раніше була інформація, що ексміністр оборони Грузії покинув Україну. Подейкували, що виїхати збираються усі. Тепер з'явилось пояснення чому, повідомляє 24 канал.

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Будь з миром, Україно. Скоро повернемося, ще більше грузин,

– сказав Окруашвілі.

Тобто він пообіцяв привезти в Україну нових воїнів. Тепер їх має стати ще більше.

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