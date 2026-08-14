Ексміністр оборони Польщі обурений намірами передати ракети Patriot Україні

Наміри польського уряду передати додаткові ракети для системи протиповітряної оборони України спровокували гостру дискусії. Так, колишній очільник міністерства оборони Маріуш Блащак категорично виступив проти таких дій, наголосивши на необхідності захисту власного неба.

Про це він написав в X.

Що заявив Маріуш Блащак?

Політик різко відреагував на заяву заступниці міністра оборони Магдалени Собковяк-Чарнецької про те, що найближчими днями може бути ухвалено відповідне рішення.

Це абсолютно неприйнятно. Ці ракети були придбані для того, щоб захищати польський повітряний простір, польські міста та польські родини. А не для того, щоб уряд Дональда Туска роздавав їх, ставлячи під загрозу нашу безпеку,

– написав Блащак.

Раніше польський прем'єр-міністр Дональд Туск анонсував розгляд можливості додаткової допомоги після інциденту з прольотом повітряної цілі.

Водночас у липні Міністерство оборони Польщі офіційно підтвердило, що кількома місяцями раніше Україна вже отримала 5 ракет PAC-3 для систем Patriot.

У польському оборонному відомстві схиляються до передачі озброєння, адже вважають за краще збивати російські ракети над територією України.