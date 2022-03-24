Екснардепка Чорновол вгатила у ворожий танк, але сама ледь не постраждала
Джерело:фейсбук Тетяни Чорновол
Колишня нардепка Тетяна Чорновол повідомила, що розтрощила ворожий танк. Однак сама ледь не постраждала.
Колишня парламентарка, а тепер українська захисниця зазначила, що 23 березня позицію, з якої вона розтрощила ворожий танк, розгатив інший танк росіян.
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Своєю чергою наш міномет "Молот" розгатив ворожий танк. Як все чудово склалося, а особливо тому, що мене там вже не було,
– написала екснардепка.
Вона додала, що днями її "щось вжалило". Вона попросила хлопців під вечір копати нову позицію. Вони копали, але нарікали, мовляв, кожен день переїзд.
У результаті танковий снаряд приземлився за півтора метра від матраца, на якому вона лежить за пультом. "Щоправда, деталі прильоту такі, що, мабуть, я б не критично постраждала, бо снаряд впав за купою землі, і осколки пішли уверх, посікли гілки на дереві та стовп", – пояснила екснардепка. Водночас екснардепка додала, що точно було б не дуже комфортно.
Осколки ворожого снаряда посікли стовп / Фото Тетяни Чорновол
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