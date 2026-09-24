Ексочільник Адміністрації Президента віддасть 1,1 мільярда армії за вкрадені нафтопродукти

Колишній виконувач обов'язків глави Адміністрації Президента пішов на угоду зі слідством у справі про крадіжку арештованих нафтопродуктів. Завдяки цьому державний бюджет та українські військові отримають понад мільярд гривень.

Вищий антикорупційний суд офіційно затвердив угоду про визнання винуватості, повідомляє пресслужба САП. Фігурант повністю визнав свою провину у створенні злочинної організації та зловживанні владою, а також погодився дати викривальні свідчення проти інших учасників схеми.

Куди підуть гроші?

За умовами угоди, експосадовець має компенсувати державі 600 мільйонів гривень збитків.

Ці кошти він перераховуватиме до бюджету частинами протягом наступних двох з половиною років. Ще пів мільярда гривень підуть на пряму підтримку Сил оборони.

Зокрема, 400 мільйонів гривень отримає фонд "Повернись живим", причому засуджений може як переказати гроші, так і самостійно закупити узгоджене озброєння протягом шести місяців.

Додаткові 100 мільйонів гривень надійдуть на рахунки "Спільноти Стерненка" для закупівлі зброї вже у найближчі 30 днів.

Зауважте, в офіційному повідомленні пресслужби САП не вказано імені посадовця. Втім, спираючись на матеріали справи, у Центрі протидії корупції стверджують, що йдеться про Сергія Пашинського.

Деталі справи та покарання

Окрім багатомільйонних виплат, суд призначив чоловікові штраф у розмірі 850 тисяч гривень та заборонив обіймати державні посади строком на один рік.

Майно засудженого не конфісковували, оскільки закон про таку норму ухвалили лише у 2020 році, тоді як сам злочин стався навесні 2014 року.

Тоді посадовець використав свій статус, щоб заволодіти арештованими нафтопродуктами, завдавши державі збитків на понад 817 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що на початку вересня суд затвердив угоду з ще одним фігурантом цієї справи. Він отримав три роки умовного терміну, сплативши 40 мільйонів гривень на армію та зобов'язавшись повернути 110 мільйонів до бюджету.

Нагадаємо, раніше ми писали про іншу масштабну схему на ринку пального, коли НАБУ викрило розкрадання нафтопродуктів компанії "Укрнафта" на майже три мільярди гривень.