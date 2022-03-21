Ексочільник одеського "Автомайдану" прочитав вірш Жадана
21 березня 2022 , 08:18
Джерело:Суспільне
Віталій Устименко записав відео, на якому розповів вірш Сергія Жадана "Пам’яті всіх". На кадрах видно, що боєць перебуває в окопі.
Устименко – ексочільник одеського осередку "Автомайдан". Сьогодні він воює з російськими окупантами.
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Боєць з автоматом у руках та в бронежилеті чуттєво розповів вірш українського письменника.
Дивіться відео, як Устименко декламує вірш Жадана: