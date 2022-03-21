Ексочільник одеського "Автомайдану" прочитав вірш Жадана

21 березня 2022 , 08:18

Джерело:

Суспільне

Віталій Устименко записав відео, на якому розповів вірш Сергія Жадана "Пам’яті всіх". На кадрах видно, що боєць перебуває в окопі.

Устименко – ексочільник одеського осередку "Автомайдан". Сьогодні він воює з російськими окупантами.

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Боєць з автоматом у руках та в бронежилеті чуттєво розповів вірш українського письменника.

Дивіться відео, як Устименко декламує вірш Жадана:

 