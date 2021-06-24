За фінансування тероризму: в Донецьку судитимуть ексочільника компанії "Вода Донбасу"

Колишнього генерального директора комунального підприємствав "Компанія "Вода Донбасу" звинувачують у фінансуванні тероризму. Експосадовця судитимуть заочно.

Ексочільник КП також обвинувачується в розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. Спеціальне досудове розслідування щодо нього вже завершено.

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Екскерівника КП "Вода Донбасу" судитимуть за фінансування тероризму

У пресслужбі прокуратури Донецької області повідомили, що обвинувачений у 2014 році перебував на посаді генерального директора "Компанія "Вода Донбасу". В цей період він створив посаду радника та призначив на неї командира незаконного збройного формування "Легіон".

Таким чином експосадовець здійснював фінансування тероризму на Донеччині. Призначений в КП бойовик не виконував свої службові обов'язки. Попри це, йому протягом 2014 – 2016 років виплачувалася заробітна плата.

Відомо, що загалом з фонду комунального підприємства на це було виплачено понад 120 тисяч гривень.

Що загрожує обвинуваченому

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Максимальне покарання, яку загрожує ексгендиректору компанії – до 8 років за ґратами.

До того ж його можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскувати майно.