Ексочільнику Оленівської колонії, який причетний до катування воїнів ЗСУ, повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру ексочільнику окупаційної "Волноваської виправної колонії", більш відомої як Оленівська колонія. Він був причетний до катування понад 100 воїнів ЗСУ.

Перед цим Служба безпеки зібрала на колишнього керівника колонії відповідну доказову базу. Згідно з нею зловмисник причетний до масових знущань з українських військовополонених у катівнях російської тюрми.

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Катами виявилися місцеві жителі

За даними СБУ, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, який до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Коли його місто захопили росіяни, він вирішив залишитися, а згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією.

На початку ж 2022 року чоловік став керівником створеної агресором Оленівської колонії, де на цій "посаді" пробув до кінця липня того ж року.

Після початку повномасштабного вторгнення окупантів і до кінця липня 2022 року зловмисник організував катування понад 100 полонених бійців ЗСУ. Часто жорстоке поводження з військовополоненими розпочиналось одразу ж після їхнього прибуття в місце утримання.

Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії "дисциплінарного ізолятора". У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами "повільного" вбивства,

– повідомили в СБУ.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, метою цих дій було систематичне приниження та образи полонених за їхню участь у стримуванні збройної агресії проти України. При цьому у катівнях жорстоке поводження з військовополоненими було систематичним.

До катування українців зловмисник залучав і свого підлеглого, "молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки" окупаційної в’язниці. Він "конвоював" людей до так званого "дисциплінарного ізолятору", а насправді до катівні, та брав участь у тортурах над військовополоненими.

Цей підлеглий, як встановило слідство, до свого "призначення" перебував у складі так званої "служби виконання покарань" так званої "ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці.

Зловмисники намагаються переховуватися від слідства

Відтак підозру отримав не лише колишній очільник колонії, а й його підопічний, які обійняли посади у так званій "Державній бюджетній установі "Волноваська виправна колонія Державної служби виконання покарання Міністерства юстиції ДНР".

На підставі зібраних доказів за жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб, слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 28,

частиною 1 статті 438.

За це обох фігурантів справи можуть запроторити за ґрати на 12 років.

Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності,

– підкреслили в СБУ.

Так, в Офісі генпрокурора зазначили, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних в розшук та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.