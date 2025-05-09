Ексочільниці Дніпропетровської обласної МСЕК повідомили про підозру

Колишній керівниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації на мільйони гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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У чому підозрюють ексочільницю МСЕК

За даними слідства, чиновниця у декларації за 2023 рік не вказала квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала його дохід та грошові активи на банківських рахунках.

Ба більше, слідчі встановили, що й задекларовані чиновницею власні грошові активи не відповідають дійсності. Загальна сума незадекларованого майна та коштів перевищує 3,2 мільйона гривень.

Жінка підозрюється у декларуванні недостовірної інформації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років,

– повідомили в ДБР.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють можливу причетність ексочільниці МСЕК до видачі фіктивних довідок про інвалідність військовозобов'язаним.

Нагадаємо, на масштабних порушеннях при заповненні декларацій про доходи викрили також головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК і депутатку облради Тетяну Крупу. У її документах за два роки "загубилися" майже 35 мільйонів гривень.