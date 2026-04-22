Втрати росіян там шокують: експерт назвав найгарячіший напрямок на фронті

Росія зазнає справді колосальних втрат на фронті. Але є один напрямок, де показники "200-х" та "300-х" ворога просто величезні.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що в Кремлі можуть багато розповідати про свої цілі війни в Україні. Але їм досі за більш ніж 4 роки так і не вдалося навіть повністю захопити Луганську область. Сили оборони контролюють там деяку територію.

На якому напрямку в Росії особливо великі втрати?

Як наголосив Кузан, стійкість українських військових руйнує плани російських загарбників. Так, вони вже ввели на Покровсько-Мирноградському напрямку свої резерви. Це ті ударні підрозділи, які мали б вийти на адміністративні межі Донецької області. Але вони використані вже біля Покровська.

Надходять повідомлення про колосальні втрати ворога саме на цій ділянці фронту. Йдеться про величезну кількість особового складу.

Були повідомлення, що переважно співвідношення втрат на фронті становить 1 до 5. А на цьому напрямку співвідношення інколи сягає 1 до 12. Нещодавно воїни 155 бригади перебували в повному оточенні та не спали упродовж 7 днів. Там буквально безперервно наводили дрони, міномети артилерію та нищили ворога. Завдяки їхнім зусиллям вдалося знищити майже 40 окупантів. Хоча неймовірно важко в таких умовах воювати,

– зазначив Кузан.

Звісно, не варто робити прогнозів щодо того, яка буде ситуація далі в Покровську та Мирнограду. Однак українським підрозділам вдається утримувати цю територію впродовж тривалого часу. Це дало можливість вибудувати інші лінії оборони.

