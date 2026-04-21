Кошти досі в Угорщині: експерт спрогнозував, як Україні повернути викрадені активи "Ощадбанку"

Ще в березні Угорщина фактично викрала кошти, які інкасаторська служба "Ощадбанку" перевозила до України. Зараз підуть перемовини про повернення цих грошей, але не варто очікувати на миттєвий результат.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що абсолютно зрозуміло, що зараз Україна спробує домовитися з новим урядом в Угорщині щодо повернення цих коштів. Їх конфіскували ще за урядування Віктора Орбана, партія якого програла вибори у квітні.

Читайте також Витягли з авто, повалили на землю: з'явилося відео затримання українських інкасаторів в Угорщині

Чи вдасться повернути ці кошти?

За словами Желіховського, повернення цих коштів залежить не лише від політичної волі, але й від правових процедур. Поки навряд чи варто очікувати, що все вийде швидко вирішити.

Можемо припустити, що це буде не швидкий сценарій, а затяжний процес з різними варіантами. Багато що залежить саме від юридичних процедур. Нова угорська влада може ініціювати перегляд рішень, але навряд чи вони підуть на пряме та швидке повернення коштів без формальних підстав,

– зазначив Желіховський.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський нещодавно згадав про українські кошти, які конфіскувала Угорщина. Він зазначив, що Орбан банально їх вкрав.

Угорська влада на чолі з Орбаном незаконно забрала кошти, адже причин для їхнього арешту не було. Можливо, це порадили йому російські політтехнологи, які допомагали Орбану на виборах.

Будемо очікувати на формування нового уряду. А вже потім на рішення, які стосуватимуться інтересів нашої держави,

– сказав Желіховський.

Конфісковані українські кошти в Угорщині: що відомо