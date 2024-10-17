Росіянам так і не вдалося відновити свої мережі в Україні. Служба Безпеки щодня затримує тих, хто працює на ворога.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

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"Команда Малюка розгромила російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення. І ворогу так і не вдалось поновити свої позиції в Україні. Від моменту вербування росіянами до затримання такого агента, як свідчать дані багатьох розслідувань, проходить небагато часу. Ті, хто погоджуються працювати на РФ, практично гарантовано будуть затримані та надовго або назавжди сядуть за ґрати", – вважає експерт.

Політолог підкреслює, що регулярне затримання цілих мереж навідників важливе і як застереження для інших російських поплічників.

Росіяни активно шукають нових агентів серед місцевого населення, як правило використовуючи для вербування соціальні мережі. Або серед тих, хто шукає швидкого заробітку в телеграмі, або вираховуючи проросійські настрої зрадників по коментарях,

– акцентує Черненко.

Екснардеп наголошує, що багатьом спійманим зрадникам загрожує довічне ув’язнення або тривалі тюремні терміни.

"При цьому ФСБ і ГРУ не спішить обмінювати своїх викритих агентів, особливо з-поміж завербованих українських громадян", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за матеріалами СБУ 15 років в'язниці отримав "кріт" ФСБ, який шпигував для РФ на північному кордоні. Мовиться про 40-річного помічника начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала ФСБ.