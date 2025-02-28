"Вимушений крок: знають, що їх схопить СБУ", – експерт про підрив росіянами своїх виконавців

Служба Безпеки України працює на випередження, затримуючи виконавців-смертників, яких "в темну" використовують російські спецслужби.

Про це пише політолог Тарас Загородній. Експерт нагадує, що за статистикою попередніх місяців, СБУ ловила 100% виконавців російських терактів.

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"Стаючи палієм військової техніки або підпалювачем ТЦК, виконавець гарантовано опинявся за ґратами. Тому не так давно у Росії вирішили, що ефективніше буде підривати "одноразових агентів" "в темну" – без їхньої згоди. Все одно їх точно спіймають", – вважає політолог.

Загородній акцентує, що у багатьох випадках СБУ рятує життя таким "самовибуховим" виконавцям, коли затримує їх до теракту. "Та головне в таких випадках, що залишаються живими наші військові. Співробітники спецслужби працюють як годинник, раз за разом переграючи російські спецслужби та діючи на випередження. Сьогодні абсолютну більшість таких вибухів вдається попереджати", – наголошує експерт.

Такі ліквідації значно ускладнюють для росіян вербування нових агентів. Крім того, добре показав себе чат-бот Служби, який запрацював у середині грудня. Сюди вже надійшло понад 2,5 тисячі повідомлень, які дозволили уникнути багатьох злочинів. Сподіваюсь, навіть до найтупіших дійде, що вчасно звернутись через чат-бот краще, ніж бути дистанційно підірваним своїми ж кураторами,

– резюмує Загородній.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про затримання Службою Безпеки двох груп, які готували теракти у Дніпрі та у Київській області. Ціль – підриви військових та ТЦК. В кожному з випадків виконавці вірили, що зможуть підкласти вибухівку та втекти. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.