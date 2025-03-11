Зберегли мільйони, уникли збою стратегічних підприємств, – експерт про затримання СБУ "топкрота"

Затримання "топкрота" з космічного агентства – яскравий приклад того, як СБУ протидіє російським спецслужбам.

Як зазначив політолог, екснардеп Олександр Черненко завдяки тому, що СБУ вчасно виявила агента, зберегли сотні мільйонів гривень та не допустили збою в роботі стратегічних підприємств.

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Експерт акцентує на тому факті, що сьогодні в Україні є спецслужба, яка раз за разом випереджає ворога.

Це важлива перевага нашої держави. СБУ випереджає росіян, як у діях на ворожій території та на фронті, так і викриваючи агентів ворога в тилу. Мати потужну спецслужбу під час війни – одна з ключових цеглин обороноздатності країни,

– підкреслює політолог.

Черненко вважає, що якби підлеглі Малюка не виявили "топкрота" на ранньому етапі його діяльності, то це б принесло збитки на сотні мільйонів гривень.

"Україна могла втратити ключове для неї зараз виробництво зброї. Його важливість саме сьогодні неможливо визначити жодними грошима. Крім того, внаслідок ударів могли загинути люди на цих виробництвах. Тому шкода, яку міг нанести цей чиновник, величезна. А так зрадник, сам того не знаючи, попрацював на благо України, дезінформуючи ворога", – пише екснардеп.

"Певний відсоток зрадників був і всіх країнах, про що свідчить історія будь-якої війни. Важливо тих зрадників, що ризикнули піти на співпрацю з ворогом, вчасно виявляти. Щоб у інших навіть думки не були дивитись у сторону Росії. І історія "топкрота" з космічного агентства – ідеальний приклад правильної роботи нашої спецслужби", – резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ затримала "топкрота" у Державному космічному агентстві. Агент мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.